«Роснефть» отменила ограничения на продажу бензина в Карелии

«Роснефть» с 23 октября снимает все ограничения на отпуск топлива на своих автозаправочных станциях в Карелии. Компания также вновь разрешила продавать бензин в канистры и другую тару, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.