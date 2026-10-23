«Роснефть» отменила ограничения на продажу бензина в Карелии
Компания разрешила отпускать бензин без ограничений и продавать его в канистры
«Роснефть» с 23 октября снимает все ограничения на отпуск топлива на своих автозаправочных станциях в Карелии. Компания также вновь разрешила продавать бензин в канистры и другую тару, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Решение стало продолжением договоренностей региональных властей с топливными компаниями. Днем ранее, 22 октября, ограничения на своих АЗС в Карелии отменила «Лукойл». Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», там вновь разрешили заправляться без лимитов населению, спецтехнике и большегрузам, а также покупать топливо в канистры.
Ограничения на продажу топлива в Карелии ввели летом 2026 года на фоне перебоев с поставками. Первоначально лимит составлял 30 л на один автомобиль. Меры должны были обеспечить доступность бензина для жителей республики.
В октябре ограничения начали постепенно смягчать. В частности, 15 октября отменили лимит на бензин АИ-92 на всех заправках «Роснефти». Для АИ-95 тогда сохранялся предел в 30 л за исключением нескольких удаленных заправок, где разрешалось отпускать до 50 л.
Несмотря на снятие ограничений, власти Карелии продолжат следить за ситуацией. По словам господина Парфенчикова, топливный штаб продолжает работу по мониторингу поставок и стабилизации рынка.