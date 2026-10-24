Бессвязная торговля
На Кубани оценили инициативу АКИТ по введению аварийного режима для ритейла при сбоях госсистем
Торговые сети и производители продуктов питания России могут получить возможность продолжать продажи и отгрузки при массовых сбоях государственных информационных систем (ГИС). С такой инициативой Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты считают, что для Краснодарского края, где производят большое количество скоропортящейся сельхозпродукции, остановка электронного документооборота может затронуть не только розничные продажи, но и складскую логистику.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает ввести специальный регламент, позволяющий бизнесу накапливать данные во время недоступности государственных реестров и передавать их в системы после восстановления инфраструктуры. На период сбоев предлагается заморозить штрафные санкции за просрочку передачи сведений, а также автоматически продлевать истекающие лицензии, разрешения и отчетность. Вопрос планируется проработать с участием Минфина, Минцифры, Минэкономики и Минпромторга РФ.
Как пояснил «Ъ-Кубань» эксперт центра «Аналитика. Бизнес. Право», кандидат юридических наук Исмаил Исмаилов, действующие нормативные требования к фиксации операций предполагают бесперебойную функциональность государственных сервисов.
При их технической недоступности продавцы и поставщики оказываются перед выбором: полностью останавливать продажи и логистику либо продолжать работу с риском применения миллионных штрафов и блокировок.
«Конкретно для Кубани проблема стоит очень остро, так как вероятность локального блэкаута связи или повреждения узлов обмена трафиком здесь выше среднероссийской. При этом Краснодарский край — это ключевой агропромышленный кластер страны с большой долей производства скоропортящейся продукции с высокой зависимостью от работы ветеринарных систем, поэтому для местных производителей, логистических хабов и ритейлеров возможность поддержания постоянной работоспособности является критической необходимостью»,— прокомментировал господин Исмаилов.
При этом эксперт отмечает, что серьезных сбоев в работе системы ЕГАИС пока не зафиксировано. Данных о массовых остановках продаж на Кубани из-за недоступности ГИС также не приводится.
Генеральный директор SimpleOne (корпорация ITG) Руслан Шарипов считает, что наиболее уязвимыми к внешним сбоям остаются те операции, которые технически невозможно завершить без получения обратного ответа от государственного сервера. По его оценке, подготовка бизнеса и регуляторов в Краснодарском крае должна начинаться с аудита бизнес-процессов и разработки пошагового регламента перехода на резервный режим.
«Резервные технические режимы у компаний, как правило, есть, но сами по себе работу не гарантируют. Не менее важна заранее отработанная процедура: кто объявляет переход в резервный режим, что делают сотрудники на местах, как за минуты оповестить все подразделения. Если такая процедура есть, то сбой ГИС становится обычным значительным ИТ-инцидентом с ответственным и сроками»,— рассказал господин Шарипов.
Гендиректор Simple One также добавил, что готовность компаний к чрезвычайным ситуациям должна регулярно тестироваться на практике, исключая хаос в управлении при реальном отключении внешних сервисов.
CEO компании «Облакотека» Максим Захаренко подчеркивает, что при потере связи с оператором фискальных данных современная кассовая техника способна временно накапливать сведения о расчетах во внутренней памяти. Однако эксперт указывает, что резервные каналы интернета не решают проблему, если физически недоступна сама государственная информационная система, в связи с чем региону необходимы проверенные механизмы локального хранения операций.
«Основные риски для торговли при сбоях связи — потеря учета и продажа товаров, безопасность или законность оборота которых не удалось проверить. Каждая операция должна сохраняться с указанием времени и уникальным номером, записи нужно защищать от подмены, а запреты на продажу небезопасной продукции должны действовать и во время сбоя. После восстановления данные необходимо передать без пропусков и дублей, дозируя нагрузку на систему»,— пояснил господин Захаренко.
Эксперт резюмировал, что только сочетание технической защиты данных с нормативной амнистией за задержку отчетов позволит бизнесу продолжать работу без рисков для потребительской безопасности.