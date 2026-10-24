Бессвязная торговля

«Резервные технические режимы у компаний, как правило, есть, но сами по себе работу не гарантируют. Не менее важна заранее отработанная процедура: кто объявляет переход в резервный режим, что делают сотрудники на местах, как за минуты оповестить все подразделения. Если такая процедура есть, то сбой ГИС становится обычным значительным ИТ-инцидентом с ответственным и сроками»,— рассказал господин Шарипов.