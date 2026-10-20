АКИТ предложила создать аварийный режим для работы торговли при сбоях в ГИС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать специальный внутренний режим, который позволит бизнесу продолжать продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях в государственных информационных системах (ГИС), реестрах и каналах связи. Об этом “Ъ” рассказали в организации, инициатива содержится в письме от 15 октября. Рассмотреть вопрос АКИТ предлагает при участии Минфина, Минцифры, Минэкономики и Минпромторга.