АКИТ предложила создать аварийный режим для работы торговли при сбоях в ГИС
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать специальный внутренний режим, который позволит бизнесу продолжать продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях в государственных информационных системах (ГИС), реестрах и каналах связи. Об этом “Ъ” рассказали в организации, инициатива содержится в письме от 15 октября. Рассмотреть вопрос АКИТ предлагает при участии Минфина, Минцифры, Минэкономики и Минпромторга.
Обращение АКИТ направлено главе правительства РФ после серии массовых атак БПЛА на ЦОДы и дата-центры «Яндекса» и «Сбера». В организации отмечают, что серьезных сбоев в торговле не было, но считают целесообразным предусмотреть спецрежим на случай форс-мажора.
Механизм АКИТ предполагает, что в период отсутствия возможности оперативно передать данные организации смогут их фиксировать и направлять после восстановления работы инфраструктуры. Отдельная система будет действовать для отложенной фискализации расчетов. Для взаимодействия с ЕГАИС, ФГИС «ВетИС» и другими реестрами предполагается предусмотреть альтернативные способы передачи данных с учетом ограничений на оборот отдельных товаров.
Вводить аварийный режим, по замыслу организации, сможет уполномоченный орган после подтвержденного инцидента повреждения инфраструктуры. Для отмены нужно отдельное решение. В АКИТ инициативу считают важной не только для торговых предприятий, но и для всех структур, работающих с ГИС.