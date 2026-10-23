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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Ярославль

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в овертайме

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу Артур Каюмов забросил за секунду до конца овертайма.

ХК «Локомотив»

В первом периоде счет открыл Георгий Иванов после передач Егора Сурина и Максима Коткова. В третьем периоде защитник московской команды Игорь Ожиганов сравнял счет.
В овертайме ярославцы получили большинство. За полторы секунды до сирены Иванов выиграл вбрасывание и отдал пас Каюмову, который броском в касание принес «Локомотиву» победу.
Виктория Самко