«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в овертайме
Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу Артур Каюмов забросил за секунду до конца овертайма.
В первом периоде счет открыл Георгий Иванов после передач Егора Сурина и Максима Коткова. В третьем периоде защитник московской команды Игорь Ожиганов сравнял счет.
В овертайме ярославцы получили большинство. За полторы секунды до сирены Иванов выиграл вбрасывание и отдал пас Каюмову, который броском в касание принес «Локомотиву» победу.