Из украинского плена освободили двух контрактников из Югры
Двух военнослужащих из Ханты-Мансийского автономного округа освободили из украинского плена в рамках обмена, в ходе которого Россия вернула 270 бойцов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стрелкова.
По ее словам, оба мужчины проходили военную службу по контракту. «Один из бойцов —из Нижневартовска, второй — из Приобья, Октябрьского района. Это мужественные люди, которые прошли через тяжелейшие испытания, но не сломились. Сейчас они находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь»,— сообщила омбудсмен.
По данным Минобороны России, в настоящий момент освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой медицинской и психологической помощи бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В апреле из украинского плена освободили военнослужащего-контрактника из Сургута. Он находился в плену с мая 2024 года.