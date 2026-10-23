Из украинского плена освободили двух контрактников из Югры

По ее словам, оба мужчины проходили военную службу по контракту. «Один из бойцов —из Нижневартовска, второй — из Приобья, Октябрьского района. Это мужественные люди, которые прошли через тяжелейшие испытания, но не сломились. Сейчас они находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь»,— сообщила омбудсмен.