Югорчанин вернется в Россию после двух лет украинского плена

Из украинского плена освободили военнослужащего по контракту из Сургута, сообщила уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югра) Наталья Стребкова в своем Telegram-канале. Югорчанин находился в плену с мая 2024 года.

«Берем на особый патронаж наших ребят, вернувшихся из плена, и их семьи. Во взаимодействии с различными органами продолжим оказывать им необходимую помощь и поддержку»,— написала госпожа Стребкова.

Всего в результате обмена вернулись 193 российских бойца. Ранее сообщалось, что среди освобожденных — девять свердловчан и один тюменец.

В настоящее время все вернувшиеся находятся в Республике Беларусь. По прибытии в Россию каждому из них будет оказана медицинская и психологическая помощь.

