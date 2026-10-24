Министру культуры Удмуртии разрешили иметь двух заместителей
Назначать их будет председатель кабмина региона
Правительство Удмуртии разрешило министру культуры республики иметь двух заместителей. Соответствующее постановление подписала и. о. премьера Татьяна Чуракова. По документу, заместителей назначает и освобождает от должности глава кабмина по представлению министра.
В документе представлена обновленная структура минкультуры Удмуртии: министр и два заместителя, отделы правовой и кадровой работы, социально-культурной деятельности, экономики, искусств и образования, делопроизводства и организационной работы, а также сектор по мобилизационной работе.
Напомним, 23 октября стал последним днем работы и. о. министра культуры Владимира Соловьева. Он принял решение уйти в отставку спустя 12 лет управления ведомством. Исполнение обязанностей возложено на замминистра, экс-зампредседателя комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии Юрия Красноперова.