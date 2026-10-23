Глава минкультуры Удмуртии Владимир Соловьев покинет пост спустя 12 лет работы
И. о. министра станет Юрий Красноперов
И. о. министра культуры Удмуртии Владимир Соловьев принял решение уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Господин Соловьев управлял минкультуры 12 лет.
Исполнение обязанностей возложено на замминистра, экс-зампредседателя комитета по делам архивов при правительстве Удмуртии Юрия Красноперова. «У него высшее историческое образование, стаж государственной службы составляет 24 года, в архивной отрасли он проработал более 30 лет. За плечами Юрия Красноперова — 12 лет руководящей работы»,— говорится в сообщении.
Господин Соловьев — старожил местной вертикали власти. С 1997-го по 2006 годы он был начальником отдела по делам молодежи администрации Алнашского района, после чего был назначен первым зампредседателя Госкомитета Удмуртии по делам молодежи. В 2009-м Владимир Соловьев стал министром по делам молодежи республики.
В феврале 2014 года он занял пост министра культуры, печати и информации Удмуртии, в октябре того же года — министра культуры и туризма. После реорганизации ведомств Владимир Соловьев стал министром культуры Удмуртии. Эту должность он занимал с 2019 года.