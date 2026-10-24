Оклады бюджетников в Удмуртии вырастут на 10% с 1 января
Такое распоряжение Ольга Абрамова дала правительству республики
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поручила правительству увеличить должностные оклады и ставки зарплаты работников госучреждений республики на 10% с 1 января 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Проекты актов о повышении зарплаты в госучреждениях должны быть внесены на рассмотрение правительства до 1 декабря 2026 года. Муниципалитетам рекомендовано произвести аналогичную индексацию.
Напомним, с 1 января 2027 года прожиточный минимум в Удмуртии увеличится почти на 7% — до 18 тыс. руб. Для трудоспособного населения он составит 19,6 тыс. руб., для пенсионеров — 15,4 тыс. руб., для детей — 17,4 тыс. руб.