Прожиточный минимум в Удмуртии вырастет до 18 тысяч рублей
Новые значения начнут действовать с 1 января 2027 года
С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Удмуртии на душу населения составит 18 002 руб. — на 6,8% больше, чем в 2026 году. Постановление об этом правительство республики приняло 22 октября.
Для трудоспособного населения показатель составит 19 622 руб. (+6,8%), для пенсионеров — 15 482 руб. (+6,8%), для детей — 17 462 руб. (+6,8%).
Постановление будет действовать до 31 декабря 2027 года. Установленная для пенсионеров величина прожиточного минимума также будет использоваться при определении права на социальную доплату к пенсии.