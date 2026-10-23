Главные новости за 23 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении торгового законодательства в отношении ООО «Агроторг» — юридического лица торговой сети «Пятерочка». По данным ведомства, сеть сократила закупки молока Россошанского молочного комбината на 96,5%, продолжая при этом продавать продукцию других поставщиков.
Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» к КБХА на сумму 66,6 млн руб. Заявление истца касалось взыскания задолженности по оплате за газ, поставленный в марте и апреле 2026 года, его транспортировку и снабженческо-сбытовые услуги.
Повторные торги на капитальный ремонт путепровода на проспекте Ватутина в Белгороде признали несостоявшимися, поскольку на участие в закупке поступила только одна заявка. Она соответствовала требованиям — контракт с местным ООО «Автомост» заключили по начальной цене 756,9 млн руб.
Развитие инфраструктуры аэродрома Курск (Восточный) обсуждалось в ходе рабочей встречи вице-премьера Андрея Никитин, главы Минтранса РФ Дмитрия Ядрова и губернатора Курской области Александра Хинштейна. В аэропорту проведут капитальный ремонт перрона и магистральной рулежной дорожки, а также установят светосигнальное оборудование. Реализация проекта запланирована на 2028–2030 годы.
Двух военнослужащих из Липецкой области освободили из украинского плена в рамках обмена, в ходе которого Россия вернула 270 бойцов. Губернатор Игорь Артамонов отметил вклад уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой в освобождение земляков.
Чеченское ООО «Альянс-2005» Рашида Аушева приостановило реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, подрядчик отработал весь объем средств на 2025–2026 годы и выполнил дополнительные работы за свой счет. После этого его запасы были исчерпаны, из-за чего исполнение обязательств пришлось поставить на паузу.
Лицензия ООО «Мценская крепость» на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции была аннулирована по решению Арбитражного суда Орловской области, который полностью удовлетворил соответствующий иск Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынкам.
Дом купца Аносова в Тамбове выкупило московское ООО «Сиверсия», с которым заключили договор купли-продажи как с единственным участником торгов по начальной цене в 1 руб.
Вторую жалобу на действия банка ПСБ как организатора торгов по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи «Ланта» отклонила ФАС. Предыдущая претензия также была признана необоснованной.