Путепровод на Ватутина в Белгороде отремонтирует местная компания за 757 млн

По данным Rusprofile, ООО «Автомост» зарегистрировано в Белгороде в декабре 2003 года для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Гендиректором является Вадим Еремин, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Юрия Еремина. За 2025 год выручка общества составила 607 млн руб., что на 37% меньше, чем годом ранее (964 млн руб.). Чистая прибыль сократилась на 83%, или на 34,9 млн руб.,— с 42 млн до 7,1 млн руб.