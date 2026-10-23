Путепровод на Ватутина в Белгороде отремонтирует местная компания за 757 млн
Повторные торги на капитальный ремонт путепровода на проспекте Ватутина в Белгороде признали несостоявшимися, поскольку на участие в закупке поступила только одна заявка. При этом она оказалась соответствующей требованиям — контракт с местным ООО «Автомост» заключили по начальной цене 756,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Компании предстоит выполнить работы до 11 декабря 2028 года. Источниками финансирования указаны субсидии областного бюджета и средства городской казны.
Подрядчику необходимо обновить опоры, пролеты, лестничные сходы моста и подходы к нему, а также дорожное покрытие на основной части путепровода. Также требуется переустроить сети связи, ливневую канализацию и наружное освещение.
По данным Rusprofile, ООО «Автомост» зарегистрировано в Белгороде в декабре 2003 года для строительства мостов и тоннелей. Уставный капитал составляет 11 тыс. руб. Гендиректором является Вадим Еремин, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Юрия Еремина. За 2025 год выручка общества составила 607 млн руб., что на 37% меньше, чем годом ранее (964 млн руб.). Чистая прибыль сократилась на 83%, или на 34,9 млн руб.,— с 42 млн до 7,1 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале сентября, первый аукцион на право ремонта путепровода не состоялся из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта на нем составляла 745,4 млн руб.
В феврале стало известно, что с ООО «Автомост» заключили контракт по начальной цене 43,3 млн руб. на ремонт моста через реку Большая Курица в Курской области.