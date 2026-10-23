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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

Суд аннулировал лицензию орловского спиртзавода «Мценская крепость»

Лицензия ООО «Мценская крепость» на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции была аннулирована по решению Арбитражного суда Орловской области, который полностью удовлетворил соответствующий иск Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынкам (Росалкогольтабакконтроль). На решение может быть подана апелляционная жалоба, сообщается в арбитражной картотеке.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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В обоснование исковых требований Росалкогольтабакконтроль указал, что «Мценская крепость» не устранила в установленный срок обстоятельства, повлекшие приостановление действия лицензии в декабре 2025 года. Причиной приостановки стало наличие сведений о неисполнении решения о взыскании задолженности. Исходя из сведений ФНС России, у ООО «Мценская крепость» по состоянию на 8 декабря размер отрицательного сальдо составил 46 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Мценская Крепость» было зарегистрировано в феврале 2019 года в Мценском районе Орловской области и специализируется на производстве дистиллированных питьевых алкогольных напитков — водки, виски, бренди, джина и ликеров. Генеральный директор Олег Бардин был назначен на должность 28 ноября 2025-го, до этого предприятием руководил Роман Кастов. Уставный капитал предприятия составляет 175,8 млн руб. В нем 99% принадлежит московскому ООО «Арета», бенефициаром выступает Оксана Ткачева. По собственным данным, «Мценская крепость» производит водку под брендами «Легенда Кремля» и «Кремлевка», виски «Верный союзник», джин «Орцинус». Также компания владеет пивоварней, которая выпускает сидры «Ла кокетт», «Окей лэдис» и «Тру Голди».

В 2025 году компания сработала с выручкой 245 млн руб. и убытком 359 млн руб. ООО «Мценская Крепость» сейчас выступает ответчиком в трех арбитражных делах на сумму 931 млн руб. В отношении компании открыто пять исполнительных производств на 360 млн руб. По состоянию на 1 сентября фирма также задолжала по налогам, сборам и штрафам 281 млн руб.

В июле «Ъ-Черноземье» писал, что в орловский арбитраж поступило заявление ФНС о признании ООО «Мценская крепость» банкротом. Сумма требований составила 274,6 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 10 ноября.
Также на минувшей неделе сообщалось, что Росалкогольтабакконтроль подал в Арбитражный суд Воронежской области заявление об аннулировании лицензии Бутурлиновского ликеро-водочного завода.
Денис Данилов