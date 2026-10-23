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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

Курский аэропорт модернизируют к 2030 году

Развитие инфраструктуры аэродрома Курск (Восточный) обсуждалось в ходе рабочей встречи вице-премьера Андрея Никитин, главы Минтранса РФ Дмитрия Ядрова (бывший руководитель Росавиации) и губернатора Курской области Александра Хинштейна. В аэропорту проведут капитальный ремонт перрона и магистральной рулежной дорожки, а также установят светосигнальное оборудование. Реализация проекта запланирована на 2028–2030 годы, сообщили в Минтрансе РФ.

Министерство транспорта РФ

Также по итогам встречи стало известно, что Курская область получит 52 автобуса по прямой субсидии Минтранса. Поставки запланированы на 2026–2027 годы. Региону уже передали 22 машины.

С 2020 года по программам министерства транспорта РФ в Курскую область поставили 316 автобусов. В настоящее время на территории региона организовано 337 регулярных маршрутов, на которых работают 52 перевозчика. Общий парк насчитывает 785 автобусов, 41 троллейбус, 22 трамвая и 10 электробусов.

Из восьми аэропортов Центра и Юга России, работа которых ограничена уже несколько лет, четыре находятся в Черноземье — в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке. Они продолжают существовать в режиме вынужденного простоя с государственной поддержкой. Единственный действующий аэропорт макрорегиона — тамбовский — также сталкивается с проблемами из-за растущих расходов.
Подробнее о перспективах закрытых воздушных гаваней — в публикации «Ъ-Черноземье».
Денис Данилов