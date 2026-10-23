Курский аэропорт модернизируют к 2030 году
Развитие инфраструктуры аэродрома Курск (Восточный) обсуждалось в ходе рабочей встречи вице-премьера Андрея Никитин, главы Минтранса РФ Дмитрия Ядрова (бывший руководитель Росавиации) и губернатора Курской области Александра Хинштейна. В аэропорту проведут капитальный ремонт перрона и магистральной рулежной дорожки, а также установят светосигнальное оборудование. Реализация проекта запланирована на 2028–2030 годы, сообщили в Минтрансе РФ.
Также по итогам встречи стало известно, что Курская область получит 52 автобуса по прямой субсидии Минтранса. Поставки запланированы на 2026–2027 годы. Региону уже передали 22 машины.
С 2020 года по программам министерства транспорта РФ в Курскую область поставили 316 автобусов. В настоящее время на территории региона организовано 337 регулярных маршрутов, на которых работают 52 перевозчика. Общий парк насчитывает 785 автобусов, 41 троллейбус, 22 трамвая и 10 электробусов.
Из восьми аэропортов Центра и Юга России, работа которых ограничена уже несколько лет, четыре находятся в Черноземье — в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке. Они продолжают существовать в режиме вынужденного простоя с государственной поддержкой. Единственный действующий аэропорт макрорегиона — тамбовский — также сталкивается с проблемами из-за растущих расходов.