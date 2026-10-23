Курский аэропорт модернизируют к 2030 году

Из восьми аэропортов Центра и Юга России, работа которых ограничена уже несколько лет, четыре находятся в Черноземье — в Белгороде, Воронеже, Курске и Липецке. Они продолжают существовать в режиме вынужденного простоя с государственной поддержкой. Единственный действующий аэропорт макрорегиона — тамбовский — также сталкивается с проблемами из-за растущих расходов.