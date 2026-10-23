Из украинского плена освободили двоих военнослужащих из Липецкой области

По данным Минобороны РФ, Россия вернула военнослужащих, взамен передав украинской стороне 270 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Потом военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.