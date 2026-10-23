Из украинского плена освободили двоих военнослужащих из Липецкой области
Двух военнослужащих из Липецкой области освободили из украинского плена в рамках обмена, в ходе которого Россия вернула 270 бойцов. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Господин Артамонов отметил вклад уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиды Тихоновой в освобождение земляков. По словам главы региона, благодаря ее участию это уже не первый случай возвращения липецких военнослужащих из плена.
По данным Минобороны РФ, Россия вернула военнослужащих, взамен передав украинской стороне 270 военнопленных ВСУ. Освобожденные российские бойцы сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Потом военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
В августе в рамках обмена военнопленными по формуле «103 на 103» удалось вернуть двух жителей Черноземья — липчанина и воронежца.