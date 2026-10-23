ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в домашнем матче
Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:1 (0:1, 1:0, 4:0).
В составе хозяев хет-трик оформил Илья Карпухин. Также шайбы забросили Анатолий Голышев и Джесси Блэкер. У ЦСКА отличился Дмитрий Бучельников.
После 18 матчей «Автомобилист» набрал 18 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. ЦСКА с 26 очками после 18 игр лидирует в Западной конференции.
Следующий матч екатеринбургская команда проведет 26 октября на домашнем льду против «Барыса».
Ранее сообщалось, что канадский специалист Майк Пелино вошел в тренерский штаб «Автомобилиста» на должность старшего тренера.