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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На подъезде к Ростову от М-4 «Дон» поочередно закроют все четыре полосы путепровода

На 11-м километре федеральной трассы А-135 — подъездной автодороги к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» — изменили схему движения: здесь началась плановая замена деформационных швов на путепроводе над местной дорогой в микрорайоне «Авиагородок» города Батайска. Об этом сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань»
Как пояснили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань», чтобы снизить нагрузку на трассу, каждую из четырёх полос будут закрывать поочередно. Работы стартовали на крайней правой полосе направления Ростов — Краснодар, завершить замену швов планируют до конца текущего года.
Мария Хоперская