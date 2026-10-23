На подъезде к Ростову от М-4 «Дон» поочередно закроют все четыре полосы путепровода
На 11-м километре федеральной трассы А-135 — подъездной автодороги к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» — изменили схему движения: здесь началась плановая замена деформационных швов на путепроводе над местной дорогой в микрорайоне «Авиагородок» города Батайска. Об этом сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань»
Как пояснили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань», чтобы снизить нагрузку на трассу, каждую из четырёх полос будут закрывать поочередно. Работы стартовали на крайней правой полосе направления Ростов — Краснодар, завершить замену швов планируют до конца текущего года.