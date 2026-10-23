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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Ростовские врачи спасли беременную с тяжелым менингоэнцефалитом

В Ростове-на-Дону врачи городской центральной больницы имени Н. А. Семашко спасли пациентку на 29-й неделе беременности с тяжелой формой менингоэнцефалита. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Константин Кокошкин / Коммерсантъ

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Женщина поступила в стационар с температурой до 39 °C, тошнотой, рвотой и нарушением сознания. Обследование выявило острый менингоэнцефалит, вызванный пневмококком. Состояние пациентки осложняли отек головного мозга, врожденный порок сердца, заболевание почек и металлические конструкции, установленные после ДТП. Беременность также ограничивала возможности диагностики и применения ряда препаратов.
К лечению привлекли анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, акушеров-гинекологов, неврологов, урологов, оториноларингологов, офтальмологов и эндокринологов. Ход лечения ежедневно дистанционно контролировали специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова.
Шесть дней женщина провела в реанимации. После стабилизации состояния ее перевели в инфекционное отделение. По итогам контрольного обследования пациентку выписали с выздоровлением для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
Константин Соловьев