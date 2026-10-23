Ростовские врачи спасли беременную с тяжелым менингоэнцефалитом

Женщина поступила в стационар с температурой до 39 °C, тошнотой, рвотой и нарушением сознания. Обследование выявило острый менингоэнцефалит, вызванный пневмококком. Состояние пациентки осложняли отек головного мозга, врожденный порок сердца, заболевание почек и металлические конструкции, установленные после ДТП. Беременность также ограничивала возможности диагностики и применения ряда препаратов.