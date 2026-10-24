Власти Удмуртии хотят нарастить объем инвестиций в АПК вдвое к 2030 году

Среди целевых направлений: увеличение производства зерна до 1 млн т, молока — до 1,3 млн, мяса — до 6 тыс. т, льна-долгунца — до 6,6 тыс. т. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина отметила, что в Удмуртии 1,8 млн га сельхозземель, пашни — около 1,2 млн, и «ее нужно расширять». Экспорт сельхозпродукции Удмуртии к 2030 году должен увеличиться примерно в шесть раз.