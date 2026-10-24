Власти Удмуртии хотят нарастить объем инвестиций в АПК вдвое к 2030 году
Идет разработка новой стратегии развития сельского хозяйства республики
Власти Удмуртии намерены увеличить объем инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) к 2030 году почти в два раза — до 12 млрд руб. В 2026-м показатель составил 6,2 млрд руб. Такие цифры были озвучены на встрече врио главы республики Ольги Абрамовой с руководителями отраслевых предприятий. Стороны обсуждали разработку новой стратегии развития АПК.
«Запуск нового инвестиционного цикла для нашей отрасли внутри республики — самый эффективный инструмент для развития. За последние пять лет в отрасль был вложен большой объем финансирования. В основном это компенсация операционных расходов. Отрасль модернизируется, но недостаточными темпами»,— цитирует госпожу Абрамову пресс-служба правительства Удмуртии.
Среди целевых направлений: увеличение производства зерна до 1 млн т, молока — до 1,3 млн, мяса — до 6 тыс. т, льна-долгунца — до 6,6 тыс. т. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Наталья Ворончихина отметила, что в Удмуртии 1,8 млн га сельхозземель, пашни — около 1,2 млн, и «ее нужно расширять». Экспорт сельхозпродукции Удмуртии к 2030 году должен увеличиться примерно в шесть раз.
Стороны также обсудили развитие малого агробизнеса через фермерство, кооперацию и сельский туризм, вовлечение участников СВО, развитие инструментов сбыта фермерской продукции и институт наставничества. Одна из задач — укомплектовать предприятия АПК в Удмуртии не менее чем на 95%.
Стратегию развития сельского хозяйства Удмуртии утвердят на следующей встрече. Ее дата не озвучена.
Напомним, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Удмуртии в 2026 году снизился на 16% относительно 2025-го — до 721,8 тыс. т. Об этом рассказали «Ъ-Удмуртия» в региональном минсельхозе. Снижение показателя в ведомстве связали с переувлажнением почвы в посевную кампанию и изменениями севооборота зерновых культур. Средняя урожайность упала с 30,4 до 25,7 ц/га.