Орловская «Тропа рубиновой лани» привела столичного подрядчика в «черный список»

В УФАС обратилась администрация Шаблыкинского района. Проект благоустройства территории автовокзальной площади в Шаблыкино «Тропой рубиновой лани» стал победителем IX всероссийского конкурса Минстроя РФ. Подрядчик после получения аванса в размере 5,1 млн руб. к выполнению работ на объекте не приступил и на связь с заказчиком не выходил, в связи с чем местная администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения.