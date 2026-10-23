Орловская «Тропа рубиновой лани» привела столичного подрядчика в «черный список»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области на два года включило в реестр недобросовестных подрядчиков московское ООО «Джоли Груп», не исполнившее обязательства по контракту на благоустройство общественной территории «Тропой рубиновой лани» в поселке Шаблыкино. Об этом в ведомстве сообщили 23 октября.
По данным УФАС, ООО «Джоли Груп» было зарегистрировано в Москве в июле 2024 года и с момента основания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Управляет компанией генеральный директор Никита Борисевич, который также является единственным учредителем. Уставный капитал предприятия — 10 тыс. руб. В 2025 году выручка ООО «Джоли Груп» составила 589,6 млн руб., а чистая прибыль — 163 млн руб.
В УФАС обратилась администрация Шаблыкинского района. Проект благоустройства территории автовокзальной площади в Шаблыкино «Тропой рубиновой лани» стал победителем IX всероссийского конкурса Минстроя РФ. Подрядчик после получения аванса в размере 5,1 млн руб. к выполнению работ на объекте не приступил и на связь с заказчиком не выходил, в связи с чем местная администрация приняла решение об одностороннем отказе от исполнения соглашения.
«Контракт был заключен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», и его исполнение имело для Заказчика важное социальное значение, поскольку напрямую затрагивало право граждан на благополучную городскую среду»,— заявили в орловском УФАС.
Также в ведомстве отметили, что ООО «Джоли Груп» — не первый подрядчик, который не может выполнить работы по проекту «Тропой рубиновой лани» в Шаблыкино. По информации УФАС, ранее в реестр недобросовестных поставщиков было включено ООО «Триумф».
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в 2024 году в конкурсе Минстроя РФ победили пять заявок от Орловской области, но к марту 2026-го удалось реализовать только одну.