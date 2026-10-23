В Ростове за теракты в Мелитополе на 23 и 24 года осудили двух граждан Украины

Из материалов дела следует, что в 2022 году в Мелитополе (Запорожская область) было создано террористическое сообщество. Его участник 5 сентября привлек к участию Зарубаева и Нестеренко, сообщив о планах совершения терактов. Уже 7 сентября 2022 года осужденные заложили самодельное взрывное устройство возле дома женщины, входившей в участковую комиссию референдума о вхождении Запорожской области в состав России. Взрыв произошел около 22:00 и причинил потерпевшей значительный имущественный ущерб. По версии обвинения, произошедшее также создало угрозу гибели людей и могло дестабилизировать работу военно-гражданской администрации региона.