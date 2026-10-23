В Ростове за теракты в Мелитополе на 23 и 24 года осудили двух граждан Украины
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры гражданам Украины Роману Зарубаеву и Артуру Нестеренко по обвинению в совершении терактов в Мелитополе. Оба осужденных также оштрафованы на 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Из материалов дела следует, что в 2022 году в Мелитополе (Запорожская область) было создано террористическое сообщество. Его участник 5 сентября привлек к участию Зарубаева и Нестеренко, сообщив о планах совершения терактов. Уже 7 сентября 2022 года осужденные заложили самодельное взрывное устройство возле дома женщины, входившей в участковую комиссию референдума о вхождении Запорожской области в состав России. Взрыв произошел около 22:00 и причинил потерпевшей значительный имущественный ущерб. По версии обвинения, произошедшее также создало угрозу гибели людей и могло дестабилизировать работу военно-гражданской администрации региона.
В тот же день Зарубаев, согласно материалам дела, заложил и привел в действие еще одно самодельное взрывное устройство у здания школы №15 в Мелитополе, где располагался участок для голосования на референдуме. Взрыв произошел около 23:00.
Через месяц — 7 октября 2022 года — взрыв самодельного устройства в месте его изготовления выдал преступную деятельность сообщества правоохранительными органами.
Роман Зарубаев признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, совершенные организованной группой), двум эпизодам ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой). Ему назначено 24 года колонии строгого режима, первые шесть лет он должен провести в тюрьме.
Артур Нестеренко осужден по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами, совершенные организованной группой), ч. 1 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные действия с огнестрельным оружием, его основными частями и боеприпасами, совершенные организованной группой) и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой). Он приговорен к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.