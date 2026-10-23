На Дону пригородными поездами за девять месяцев воспользовались 7,5 млн человек

Лидером по пассажиропотоку стал Краснодарский край, где пригородными поездами воспользовались 15,8 млн человек. В Ставропольском крае перевезли 4,9 млн пассажиров, в Дагестане — 2,1 млн. В Адыгее пригородным сообщением воспользовались 111,5 тыс. пассажиров, в Северной Осетии — Алании — 88 тыс., в Карачаево-Черкесии — 33 тыс., в Кабардино-Балкарии — 19 тыс.