На Дону пригородными поездами за девять месяцев воспользовались 7,5 млн человек
В Ростовской области с января по сентябрь 2026 года пригородные поезда перевезли 7,5 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Регион занял второе место по объему перевозок в границах Северо-Кавказской железной дороги. Всего на пригородных направлениях СКЖД за девять месяцев перевезли 30,5 млн человек.
Лидером по пассажиропотоку стал Краснодарский край, где пригородными поездами воспользовались 15,8 млн человек. В Ставропольском крае перевезли 4,9 млн пассажиров, в Дагестане — 2,1 млн. В Адыгее пригородным сообщением воспользовались 111,5 тыс. пассажиров, в Северной Осетии — Алании — 88 тыс., в Карачаево-Черкесии — 33 тыс., в Кабардино-Балкарии — 19 тыс.