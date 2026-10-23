В Пулково возобновили отправку самолетов в Москву после ограничений в столичных аэропортах

В аэропорту Пулково начали отправлять самолеты в Москву после нормализации ситуации в московском авиационном узле. К 18:00 мск аэропорт Северной столицы принял на запасные аэродромы 29 рейсов, 19 рейсов задержаны более чем на два часа, еще 20 отменены. Об этом сообщает пресс-служба Пулково.