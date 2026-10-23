Росприроднадзор потребовал от липецкой мэрии 1 млн за вред почвам в Елецком
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора потребовало взыскать с администрации Липецка 1 млн руб. за вред почвам в микрорайоне Елецкий. Арбитражный суд Липецкой области принял иск к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 17 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Мэрия не выполнила требование о добровольном возмещении ущерба, поэтому Росприроднадзор обратился в суд.
Как указано в заявлении, в сентябре 2025-го был обследован земельный участок в районе школы № 58. По результатам осмотра и лабораторных исследований на площади 1,5 тыс. кв. м выявили отходы IV класса опасности: ТКО, лом асфальтобетона и асфальтовую крошку.
Участок относится к землям населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена. Поскольку территория находится в границах Липецка, ответственность за охрану земель возложена на городскую администрацию.
В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд удовлетворил иск прокуратуры Левобережного района Липецка и взыскал с местного автодилера ООО «МЦ Липецк» более 4,4 млн руб. компенсации вреда, причиненного почвам на территории зоологического заказника «Липецкий».