Росприроднадзор потребовал от липецкой мэрии 1 млн за вред почвам в Елецком

Как указано в заявлении, в сентябре 2025-го был обследован земельный участок в районе школы № 58. По результатам осмотра и лабораторных исследований на площади 1,5 тыс. кв. м выявили отходы IV класса опасности: ТКО, лом асфальтобетона и асфальтовую крошку.