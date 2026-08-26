С липецкого автодилера взыскали ущерб за вред почвам в зоологическом заказнике

Суд удовлетворил иск прокуратуры Левобережного района Липецка и взыскал с местной компании более 4,4 млн руб. компенсации вреда, причиненного почвам на территории зоологического заказника «Липецкий». Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет об автодилере ООО «МЦ Липецк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ходе проверки прокуратура установила, что организация использовала арендованный земельный участок в границах особо охраняемой природной территории. В районе Силикатных озер на участке были размещены девять гостевых домов, административно-бытовой комплекс, пункт охраны, летняя веранда, баня с террасой, а также покрытие из тротуарной плитки. Общая площадь поверхности почвы, перекрытой искусственными материалами, составила более 3 тыс. кв. м.

В прокуратуре отметили, что на особо охраняемых природных территориях РФ запрещена деятельность, которая может нанести вред окружающей среде или привести к деградации и уничтожению природных объектов.

По данным Rusprofile, ООО «МЦ Липецк» зарегистрировано в селе Сырское Липецкого округа Липецкой области в июне 2018 года. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями в специализированных магазинах (по собственным данным, официальный дилер Mitsubishi Motors), но в перечень также входит аренда, управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственным владельцем и гендиректором является Александр Цверкунов. В 2025 году выручка составила 1,5 млрд руб., что на 44,4% выше, чем в 2024-м (1 млрд руб.). Чистая прибыль выросла на 87,4% — с 12 млн до 22,5 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» 5,8 млн руб. ущерба из-за загрязнения ручья Пяшкиль и пруда Гудня.

Мария Свиридова