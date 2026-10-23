На Дону бывшую врио ректора вуза арестовали по подозрению в превышении полномочий
В Ростовской области бывшую временно исполняющую обязанности ректора университета заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий («е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Источник в правоохранительных органах пояснил «Ъ-Ростов», что речь идет об экс-врио ректора Донского государственного аграрного университета (ДонГАУ). По данным следствия, в июле 2025 года при организации обследования технического состояния здания общежития в Новочеркасске, подлежавшего капитальному ремонту, подозреваемая поручила подчиненным подготовить документы для заключения договора с коммерческой организацией на сумму свыше 4,1 млн руб. При этом, как утверждает следствие, имелось предложение выполнить аналогичные работы примерно за 2,4 млн руб.
Впоследствии врио ректора заключила договор и подписала акт приемки работ, на основании которого подрядчику перечислили оплату. Таким образом, имущественный ущерб университету составил 1,7 млн руб.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.