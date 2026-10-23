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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Урал

На трассе под Североуральском в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате ДТП с участием грузового автомобиля DAF и «Газели» в Североуральском районе, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла 23 октября на 129-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель. По предварительным данным, водитель DAF с полуприцепом наехал на стоявшую «Газель», после чего большегруз съехал в кювет.
Личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится расследование.
Полина Бабинцева