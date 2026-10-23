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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Вечерняя электричка «Таганрог — Ростов» начнет останавливаться на станции Морская

С 25 октября пригородный поезд №6527 сообщением Таганрог — Ростов добавит к своему маршруту остановку на станции Морская. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
По новому графику электричка отправляется из Таганрога в 21:39, в 22:08 прибывает на станцию Морская, а к Ростову приходит в 23:08 — время, при котором поезд превращается из привычного «последнего» в доступный вечерний вариант для тех, кто возвращается домой поздно.
Мария Хоперская