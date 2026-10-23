Мастер-план для станицы Старочеркасской завершат следующим летом

Ставка на документ высокого класса объясняется статусом самого места. Старочеркасская расположена в 35 км от донской столицы — это старейший населённый пункт Аксайского района и, по данным регионального правительства, один из старейших на Дону: как казачий город Черкасск фигурирует в документах уже с 1593 года, а спустя полвека стал столицей донского казачества. Столичный статус город потерял в 1805 году, когда центр области Войска Донского перенесли в Новочеркасск — причиной послужили регулярные разливы Дона.