Мастер-план для станицы Старочеркасской завершат следующим летом
Мастер-план станицы Старочеркасской в Ростовской области рассчитывают завершить к лету 2027 года. Об этом сообщил «Ведомостям Юг» советник Российской академии архитектуры и строительных наук Сергей Трухачев.
По его словам, концепция пространственного развития Старочеркасского сельского поселения определит ключевые инфраструктурные проекты, векторы туристического развития и принципы формирования городской среды и застройки — то есть станет рамочным документом, по которому территория будет жить ближайшие десятилетия.
Ставка на документ высокого класса объясняется статусом самого места. Старочеркасская расположена в 35 км от донской столицы — это старейший населённый пункт Аксайского района и, по данным регионального правительства, один из старейших на Дону: как казачий город Черкасск фигурирует в документах уже с 1593 года, а спустя полвека стал столицей донского казачества. Столичный статус город потерял в 1805 году, когда центр области Войска Донского перенесли в Новочеркасск — причиной послужили регулярные разливы Дона.