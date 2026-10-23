Ярославца подозревают в серии актов вандализма
В Ярославле полиция установила пять дополнительных эпизодов вандализма, к которым причастен 29-летний житель Красноперекопского района. Мужчина наносил надписи аэрозольной краской на фасады зданий, сообщили в УМВД по Ярославской области.
Ярославца задержали весной. Изначально его подозревали в нанесении надписей на фасады жилых домов в Кировском районе. По данным полиции, мужчина ранее был судим за аналогичные преступления.
В ходе расследования он признался в содеянном и пояснил, что наносил граффити ради заработка. Общий ущерб от его действий оценивается более чем в 320 тыс. руб.
Всего правоохранители установили причастность мужчины к семи эпизодам вандализма. Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм» (ст. 214 УК РФ).