В Самаре арестован бывший подчиненный задержанного экс-главы Нефтегорского района

По версии следствия, в период с марта 2024 года по октябрь 2026 года Александр Баландин, действуя в сговоре с неустановленными сотрудниками администрации района, профильного управления и представителями подрядчика, организовал схему неправомерного освоения бюджетных средств. Механизм заключался в предоставлении в региональный минсельхоз актов выполненных работ с недостоверными сведениями. На основании этих документов подрядчику была произведена оплата. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается не менее чем в 50 млн руб.