В Самаре арестован бывший подчиненный задержанного экс-главы Нефтегорского района
Октябрьским районным судом Самары рассмотрено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу бывшего руководителя МКУ «УКС м.р. Нефтегорский Самарской области». Экс-чиновник подозревается по п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным силовиков, он арестован по делу экс-министра строительства Самарской и бывшего главы Нефтегорского района Александра Баландина. Суд принял решение заключить бывшего чиновника под стражу до 18 декабря текущего года.
Александру Баландину следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области также предъявлено обвинение по п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Октябрьский районный суд Самары избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определённых действий. Сам чиновник покинул пост главы Нефтегорского района на позапрошлой неделе.
По версии следствия, в период с марта 2024 года по октябрь 2026 года Александр Баландин, действуя в сговоре с неустановленными сотрудниками администрации района, профильного управления и представителями подрядчика, организовал схему неправомерного освоения бюджетных средств. Механизм заключался в предоставлении в региональный минсельхоз актов выполненных работ с недостоверными сведениями. На основании этих документов подрядчику была произведена оплата. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается не менее чем в 50 млн руб.
На ситуацию в Нефтегорском районе отреагировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, «должна быть нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти».