На экс-главу Нефтегорского района Самарской области завели дело
Он подозревается в превышении должностных полномочий
Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального района Нефтегорский Александра Баландина. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Октябрьский районный суд Самары рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Власти региона подтверждают готовность помогать расследованию: в правительстве Самарской области и муниципалитете заявили, что оказывают следствию все необходимое содействие.
Ранее Александр Баландин был снят с должности главы района.
В основе уголовного эпизода — реализация инфраструктурного проекта в селе Утевка, который проводился в рамках федерального направления «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ключевым элементом плана стало проектирование и строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод: для этих целей между районной администрацией, управлением капитального строительства и коммерческой организацией был заключен соответствующий договор.
По версии следствия, в период с марта 2024 года по октябрь 2026 года подозреваемый, действуя в сговоре с неустановленными сотрудниками администрации района, профильного управления и представителями подрядчика, организовал схему неправомерного освоения бюджетных средств. Механизм заключался в предоставлении в министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области актов выполненных работ с недостоверными сведениями. На основании этих документов подрядчику была произведена оплата. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается не менее чем в 50 млн рублей.