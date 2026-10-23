Губернатор Самарской области заявил о нулевой терпимости к злоупотреблениям во власти

Как отметил глава региона, решение об отстранении Александра Баландина от должности было принято ранее. «Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти. Неоднократно говорил об этом и открыто на оперативных совещаниях, и в личных беседах с руководителями, — многие из которых по результатам таких бесед получали статус „бывших“. Ни должность, ни прежние заслуги, ни связи не могут быть основанием для какихлибо исключений», — заявил Вячеслав Федорищев.