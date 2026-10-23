Губернатор Самарской области заявил о нулевой терпимости к злоупотреблениям во власти
Глава региона сделал заявление на фоне уголовного дела экс-главы Нефтегорского района Александра Баландина
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вновь обозначил жесткую позицию в отношении злоупотреблений во власти, подчеркнув принцип «нулевой терпимости» к любым нарушениям вне зависимости от статуса и заслуг должностных лиц.
Заявление прозвучало на фоне возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы Нефтегорского муниципального района Александра Баландина. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области ему предъявлено обвинение по п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следствия, Октябрьский районный суд Самары рассмотрел ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Баландина меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Как отметил глава региона, решение об отстранении Александра Баландина от должности было принято ранее. «Наша позиция неизменна и последовательна: нулевая терпимость к любым злоупотреблениям во власти. Неоднократно говорил об этом и открыто на оперативных совещаниях, и в личных беседах с руководителями, — многие из которых по результатам таких бесед получали статус „бывших“. Ни должность, ни прежние заслуги, ни связи не могут быть основанием для какихлибо исключений», — заявил Вячеслав Федорищев.
В правительстве региона подчеркнули, что оказывают полное содействие следствию, а муниципалитет также вовлечен в процесс предоставления необходимых материалов. В администрации области рассматривают подобные случаи как элемент системной работы по укреплению прозрачности и ответственности в органах власти.