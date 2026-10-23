Татарстан и Кыргызстан создадут консорциум по сохранению снежного барса

Специалисты будут изучать генетическое разнообразие снежного барса, отслеживать состояние диких популяций и разрабатывать методы разведения и реабилитации животных с последующим возвращением в естественную среду обитания. Также планируется создать биобанк и криобанк, наладить обмен научными данными и организовать подготовку специалистов.