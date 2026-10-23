Татарстан и Кыргызстан создадут консорциум по сохранению снежного барса
Татарстанский научный центр и Департамент сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизии подписали соглашение о создании консорциума по сохранению снежного барса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
Соглашение предусматривает совместную работу научно-исследовательского центра «Снежный барс» на Алтае и центра «Ак-Илбирс» в Кыргызстане. Стороны намерены объединить усилия по сохранению и восстановлению популяции редкого хищника, развитию научных исследований и природоохранной инфраструктуры.
Специалисты будут изучать генетическое разнообразие снежного барса, отслеживать состояние диких популяций и разрабатывать методы разведения и реабилитации животных с последующим возвращением в естественную среду обитания. Также планируется создать биобанк и криобанк, наладить обмен научными данными и организовать подготовку специалистов.
Ранее сообщалось, что в церемонии открытия центра «Ак-Илбирс» принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.