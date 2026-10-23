Раис Татарстана открыл научный центр по сохранению снежного барса в Киргизии

Комплекс площадью 1,6 тыс. кв. м построен на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника. Там будут проводить генетические исследования, создавать биобанк и разрабатывать программы сохранения и реинтродукции снежного барса. В комплексе оборудованы лаборатория, ветеринарный блок, операционные и помещения для реабилитации животных.