Раис Татарстана открыл научный центр по сохранению снежного барса в Киргизии
На данный момент в республике насчитывается до 349 снежных барсов
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии научно-исследовательского центра «Ак Илбирс» в Киргизии, где будут изучать популяцию снежного барса. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
Комплекс площадью 1,6 тыс. кв. м построен на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника. Там будут проводить генетические исследования, создавать биобанк и разрабатывать программы сохранения и реинтродукции снежного барса. В комплексе оборудованы лаборатория, ветеринарный блок, операционные и помещения для реабилитации животных.
По словам господина Минниханова, центр станет частью единой научно-практической системы сохранения ирбиса вместе с исследовательской площадкой, ранее созданной при поддержке Татарстана на Алтае.
На данный момент в России насчитывается 94 снежных барса, в Киргизии — до 349 особей.