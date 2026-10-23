В Таганроге к отопительному сезону готовы 75 из 76 котельных
В Таганроге к отопительному сезону подготовили 75 из 76 котельных и 1081 из 1082 многоквартирных домов. Завершить подготовку оставшегося дома планируется до 30 октября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
По данным властей, школы, детские сады и больницы получили паспорта готовности в полном объеме. Отдельно контролируется котельная на улице Циолковского. Здание блочно-модульного объекта смонтировано, установлена мачта дымовой трубы. Сейчас завершается подведение коммуникаций и монтаж котельного оборудования. Работы ведутся ежедневно, без выходных.
Отопительный сезон, по словам Светланы Камбуловой, начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд не превысит +8 °C. После достижения этого показателя городские власти подпишут соответствующее постановление — коммунальные службы готовы к запуску отопления.