Объем уборки подсолнечника в Воронежской области упал на 43% за девять месяцев
К 1 октября в Воронежской области было намолочено 447,8 тыс. т подсолнечника, что на 42,6% меньше, чем в январе — сентябре 2025 года (638,6 тыс. т). При этом урожайность культуры в сельхозорганизациях составила 24,1 ц с га против 22,9 ц с га в прошлом году. Это следует из данных Воронежстата.
Также заметную отрицательную динамику показала уборка сахарной свеклы: к 1 октября 2026 года было накопано 1,35 тыс. т, что на 33,3% меньше, чем в 2025-м (1,8 тыс. т). Урожайность на 1 га при этом выросла: с 374 ц до 388 ц.
Кроме того, сократился урожай картофеля: за девять месяцев накопано 333,5 тыс. т (-20,6%, годом ранее — 402,2 тыс. т). Отдельно учитываемый объем уборки овощей, напротив, вырос на 2,6%: с 272,7 тыс. до 280 тыс. т. Зерна убрано на уровне 4,7 тыс. т (-5,5%, почти 5 тыс. т).
Отметим, что, по данным вице-спикера Госдумы и бывшего главы региона Алексея Гордеева, в 2026 году Воронежская область планирует собрать 5,7 тыс. т сахарной свеклы, 420 тыс. т картофеля и 360 тыс. т овощей.
Согласно данным Воронежстата, производство сельскохозяйственной продукции в январе — сентябре показало в основном позитивную динамику. Так, выпуск яиц увеличился на 21,9%, а молока — на 5,7%. В крупных и средних предприятиях на одну корову было надоено в среднем 7,7 тыс. л молока (+1,8% за год), от одной курицы-несушки было получено 226 яиц (+1,3%).
Производство скота и птицы на убой незначительно снизилось — на 2,4%. Это произошло на фоне сокращения численности свиней (-5,3%, до 1,9 тыс. голов) и крупного рогатого скота (-0,2%, до 335,2 тыс.) в сельскохозяйственных организациях региона.
Отметим, что оборот продукции АПК в Воронежской области в январе — августе 2026 года составил 153,3 млрд руб., что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (154,4 млрд руб.).