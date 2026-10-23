Объем уборки подсолнечника в Воронежской области упал на 43% за девять месяцев

К 1 октября в Воронежской области было намолочено 447,8 тыс. т подсолнечника, что на 42,6% меньше, чем в январе — сентябре 2025 года (638,6 тыс. т). При этом урожайность культуры в сельхозорганизациях составила 24,1 ц с га против 22,9 ц с га в прошлом году. Это следует из данных Воронежстата.