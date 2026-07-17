Воронежские аграрии обеспечены бензином и дизельным топливом на два месяца

Аграрии Воронежской области обеспечены дизельным топливом и бензином на ближайшие два месяца. Им предстоит убрать свыше 2 млн га. Урожай зерновых ожидается на уровне прошлого года — около 6 млн т. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев в ходе визита в Бобровский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По предварительным оценкам, в 2026 году в регионе также рассчитывают собрать 5,7 млн т сахарной свеклы, 1,6 млн т масличных культур, 420 тыс. т картофеля, 360 тыс. т овощей и 147 тыс. т плодово-ягодной продукции.

Уборка урожая началась практически во всех южных и центральных районах Воронежской области. По состоянию на 14 июля было обмолочено около 52 тыс. га. При средней урожайности 37 ц/га валовой сбор составил порядка 200 тыс. т зерна.

По информации заместителя председателя правительства Воронежской области Алексея Сапронова, в весенний период аграрии почти полностью выполнили запланированный объем работ. Общая посевная площадь составила более 2,7 млн га — 98% от прогнозного показателя Минсельхоза РФ. Яровой сев провели на 1,9 млн га: зерновые и зернобобовые культуры разместили на 714 тыс. га, подсолнечник — на 600 тыс. га, сахарную свеклу — на 130 тыс. га.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что «в последнее время топливные компании в первую очередь обеспечивали автозаправочные комплексы на федеральных трассах, чтобы сохранить бесперебойное транспортное сообщение». Сейчас, по его словам, ситуация на магистралях стабилизируется, благодаря чему дополнительные объемы топлива будут перераспределены на внутренний рынок региона, в том числе — на нужды агропромышленного комплекса.

На вечер 15 июля бензин АИ-92 имелся более чем на 37% воронежских АЗС, АИ-95 — примерно на 35%, дизельное топливо — на 70% заправок. По данным Воронежстата, за июнь автомобильный бензин марки АИ-95 подорожал в Воронежской области на 19,3%, марка АИ-92 прибавила в цене 19,9%, а дизельное топливо в регионе стало дороже на 16,2%. «Ъ-Черноземье» также сообщал 15 июля, что в Воронежской области наблюдаются самые высокие цены на все марки бензина и дизельное топливо в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Денис Данилов