Годовая инфляция в Ярославской области выросла до 6,4%

В сентябре продовольственные товары в регионе подешевели на 0,09% по сравнению с августом. Сильнее всего снизились цены на плодоовощную продукцию — на 5,84%. Подешевел также сахар — на 0,61%. При этом яйца подорожали на 5,79%, рыбопродукты — на 1,42%, мясопродукты — на 1,09%.