Годовая инфляция в Ярославской области выросла до 6,4%
Годовая инфляция в Ярославской области в сентябре 2026 года выросла до 6,4% после 6,23% в августе. За месяц потребительские цены увеличились на 0,53%, следует из обзора Банка России.
В сентябре продовольственные товары в регионе подешевели на 0,09% по сравнению с августом. Сильнее всего снизились цены на плодоовощную продукцию — на 5,84%. Подешевел также сахар — на 0,61%. При этом яйца подорожали на 5,79%, рыбопродукты — на 1,42%, мясопродукты — на 1,09%.
Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,78%. Заметнее всего выросли цены на средства связи — на 3,13%, строительные материалы — на 2,03% и моторное топливо — на 1,65%.
Услуги в сентябре подорожали на 1,01%. Наиболее значительно выросла стоимость образовательных услуг — на 12,58%, зарубежного туризма — на 7,7% и пассажирского транспорта — на 5,54%. По данным Банка России, традиционное повышение цен на образовательные услуги в начале учебного года в сентябре оказалось сильнее, чем обычно.
В годовом выражении услуги подорожали на 9,19%, продовольственные товары — на 5,37%, непродовольственные — на 4,76%. Годовая инфляция в регионе оказалась выше общероссийской, которая в сентябре составила 6,35%.