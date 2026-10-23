На время матча «Ростова-Локомотив» шесть автобусов поедут до «Ростов-Арены»
Департамент транспорта Ростова-на-Дону меняет работу общественного транспорта на 25 октября — в городе в этот день пройдёт матч ФК «Ростов» против московского «Локомотива». Об этом сообщили в городской администрации.
Игра на стадионе «Ростов-Арена» начнётся в 13:45, и под нее настроена специальная схема движения: с 11:45 до 16:45 автобусные маршруты №№ 1, 35, 42, 58, 78 и 83 продлеваются до ТРК «МЕГАМАГ», где болельщиков будут высаживать на остановочном пункте «Аллея «Ростов-Арена».
Кроме того, в непосредственной близости от арены работает остановка «Аллея Ростов-Арена», через которую в обычном режиме идут автобусы №№ 8, 49, 65а и 75.