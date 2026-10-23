Организатор финансовой пирамиды в Тольятти получил наказание за незаконные операции
Незаконная схема принесла преступникам более 10 млн рублей
Тольяттинский суд вынес решение по делу о масштабной незаконной банковской деятельности. Фигурант уголовного дела создал сеть фиктивных организаций для проведения теневых финансовых операций. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.
Преступная схема включала в себя регистрацию подставных компаний, через которые проводились сомнительные транзакции. Привлеченные соучастники, не знавшие о криминальной сути предприятия, оформляли на себя юридические лица, которыми впоследствии управляла организованная группа.
Финансовая деятельность носила исключительно виртуальный характер: вместо реального бизнеса осуществлялись манипуляции с денежными потоками, обналичивание средств и кассовое обслуживание клиентов. Все операции сопровождались подделкой документации для создания видимости законной предпринимательской активности.
Общая сумма незаконно полученных средств превысила 10,6 млн рублей. Фигурант уголовного дела был признан виновным и приговорен к двум с половиной годам принудительных работ с отчислением 10% заработка в пользу государства. Конфискации подверглись все средства, добытые преступным путем.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.