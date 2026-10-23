В Татарстане средний срок потребкредита за год сократился на 9,4%

По продолжительности потребкредитов Татарстан занял пятое место среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте кредитования. В среднем по России срок кредита наличными в сентябре составил 2 года против 2,3 года годом ранее. За месяц показатель снизился на 14,2%.