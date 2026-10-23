В Татарстане средний срок потребкредита за год сократился на 9,4%
В Татарстане средний срок потребительского кредита наличными в сентябре этого года составил 2,2 года. За год показатель снизился на 9,4%: в сентябре прошлого года он составлял 2,4 года, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По продолжительности потребкредитов Татарстан занял пятое место среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте кредитования. В среднем по России срок кредита наличными в сентябре составил 2 года против 2,3 года годом ранее. За месяц показатель снизился на 14,2%.
В НБКИ отмечают, что банки сохраняют осторожность при выдаче потребительских кредитов: доля отказов по заявкам составляет около 80%. При одобрении займов кредиторы предъявляют высокие требования к кредитной истории заемщиков, в том числе при определении условий и срока кредитования.