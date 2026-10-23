Футбольный клуб «Оренбург» оштрафован за неподобающее поведение команды
Также клубу сделали замечание.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к футбольному клубу «Оренбург» по итогам матчей за минувшую неделю. Об этом сообщает КДК РФС.
В частности, после игры с ФК «Родина» в чемпионате России оренбургскую команду оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушения регламентов соревнований. Также футбольный клуб «Оренбург» выплатит 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение восьми футболистов и одного официального лица клуба в составе одной команды).
Кроме того, после матча с «Рубином» оренбургская команда получила замечание за отсутствие запасного комплекта игровой формы.