Футбольный клуб «Оренбург» оштрафован за неподобающее поведение команды

В частности, после игры с ФК «Родина» в чемпионате России оренбургскую команду оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушения регламентов соревнований. Также футбольный клуб «Оренбург» выплатит 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение восьми футболистов и одного официального лица клуба в составе одной команды).