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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга

Футбольный клуб «Оренбург» оштрафован за неподобающее поведение команды

Также клубу сделали замечание.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к футбольному клубу «Оренбург» по итогам матчей за минувшую неделю. Об этом сообщает КДК РФС.

Андрей Шрамко / Коммерсантъ

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В частности, после игры с ФК «Родина» в чемпионате России оренбургскую команду оштрафовали на 20 тыс. рублей за нарушения регламентов соревнований. Также футбольный клуб «Оренбург» выплатит 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды (предупреждение восьми футболистов и одного официального лица клуба в составе одной команды).
Кроме того, после матча с «Рубином» оренбургская команда получила замечание за отсутствие запасного комплекта игровой формы.
Георгий Портнов