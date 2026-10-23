Подростка, убившего учительницу добрянской школы, отправили на шесть лет в колонию
Добрянский суд признал ученика местной школы виновным в убийстве учительницы и приговорил к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
7 апреля 2026 года учащийся добрянской школы №5 напал на своего классного руководителя, нанеся ей семь ножевых ранений, затем бросил холодное оружие и скрылся с места происшествия. Преподавательница скончалась от ранений в больнице. Подросток позже сам явился в отделение полиции.
СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и халатности. Погибшей оказалась учительница с 30-летним стажем Олеся Багута. Она работала завучем и учителем русского языка и литературы. В 2018-м была признана «Учителем года».