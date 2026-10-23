Три модульных укрытия установили в Новороссийске
В Восточном внутригородском районе Новороссийска установили три модульных укрытия. Район выбрали для размещения защитных сооружений в первую очередь из-за наибольшего дефицита укрытий в шаговой доступности, сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков. Каждая конструкция рассчитана на безопасное размещение до 19 человек.
Укрытия установили по трем адресам: на Сухумском шоссе, 80 и 98, а также в переулке Пенайском, 2.
По словам господина Гаврикова, сооружения представляют собой железобетонные модули весом 15 тонн. Их изготовили из высокопрочного бетона с арматурным усилением. Толщина стен составляет 140 мм. Конструкции не имеют окон, что, согласно представленной информации, обеспечивает дополнительную защиту находящихся внутри людей.
Вместимость каждого укрытия составляет до 19 человек. Таким образом, три установленных сооружения рассчитаны на одновременное размещение до 57 человек.
Выбор Восточного внутригородского района для установки модулей обусловлен необходимостью увеличить количество укрытий, расположенных в шаговой доступности для жителей. Защитные сооружения разместили по адресам, указанным в сообщении.