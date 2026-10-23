Три модульных укрытия установили в Новороссийске

В Восточном внутригородском районе Новороссийска установили три модульных укрытия. Район выбрали для размещения защитных сооружений в первую очередь из-за наибольшего дефицита укрытий в шаговой доступности, сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков. Каждая конструкция рассчитана на безопасное размещение до 19 человек.