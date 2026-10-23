Краснодарский девелопер «Неометрия» опроверг слухи о просроченных кредитах
В профильных телеграм-каналах появилась информация о якобы имеющихся нарушениях кредитных обязательств девелоперской компании «Неометрия» перед Сбером. Однако данные сведения не соответствуют действительности, распространяемая информация недостоверна, сообщили в пресс-службе девелопера в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
«У компаний, входящих в группу, нет просроченных обязательств по кредитам. "Неометрия" осуществляет свою деятельность в штатном режиме и выполняет все обязательства. Финансирование текущих проектов, находящихся в стадии строительства, ведет банк ВТБ», — прокомментировали изданию в пресс-службе.
Как сообщили в компании, соответствующие запросы для сверки взаимных расчетов были незамедлительно отправлены в Сбер. «Неометрия» получила официальный ответ ПАО «Сбербанк» об отсутствии просроченной задолженности у юридических лиц, входящих в группу. Соответствующее опровержение размещено на официальном сайте «Неометрии».
Компания «Неометрия» входит в перечень системообразующих предприятий Краснодарского края. Работает на рынке с 2010 года и специализируется на комплексном развитии территорий, реализации жилой, курортной и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. За это время было введено в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья. В портфеле компании на сегодня более 30 проектов общей площадью более 3,7 млн кв. м.
По данным Единого ресурса застройщиков РФ (ЕРЗ.РФ), компания занимает 91-е место по объему действующих строек; 27-е место – по объему ввода жилья; пятое место в общем рейтинге ЕРЗ. Согласно версии отраслевого сайта «Движение.ру», в 2025 году «Неометрия» вошла в тройку лидеров рейтинга «Топ-100 девелоперских компаний России» по итогам народного голосования.