Краснодарский девелопер «Неометрия» опроверг слухи о просроченных кредитах

Компания «Неометрия» входит в перечень системообразующих предприятий Краснодарского края. Работает на рынке с 2010 года и специализируется на комплексном развитии территорий, реализации жилой, курортной и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. За это время было введено в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья. В портфеле компании на сегодня более 30 проектов общей площадью более 3,7 млн кв. м.