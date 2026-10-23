«Станкомашстрой» не смог оспорить границы береговой линии в Пензенской области

Компания купила землю площадью 322 тыс. кв. м на открытом аукционе у администрации Городищенского района за 1,075 млн руб. в августе 2014 года. Спор о земле начался после проверки прокуратуры, которая выявила пересечение границ участков с федеральными водными и лесными объектами. В октябре 2024 года об этом узнало Росимущество, после чего зампрокурора региона обратился в арбитражный суд с иском в защиту РФ. Представители «Станкомашстроя» утверждали, что пруд на участке образовался искусственно в 2015 году из-за построенного ею переезда через овраги и не связан с другими водоемами. Суд, однако, установил, что пруд на Можаровке с гидросооружением внесли в государственный водный реестр за месяц до сделки. Договор признали ничтожным в декабре 2025 года.