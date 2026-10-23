«Станкомашстрой» не смог оспорить границы береговой линии в Пензенской области
Судебная коллегия по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции оставила без изменения решение Пензенского облсуда, который отказал подконтрольной депутату Заксобрания региона Олегу Кочеткова компании «Станкомашстрой-Гарант» в признании недействующим приказа регионального минлесхоза от 2 марта 2022 года № 20/5. Документ устанавливает на территории принадлежащих компании участков береговую линию и охранные зоны реки Можаровка в Городищенском районе, сообщили в пресс-службе.
ООО «Станкомашстрой-Гарант» входит в группу компаний Олега Кочеткова, депутата Заксобрания Пензенской области от «Единой России». Подконтрольные ему структуры специализируются на металлообработке, ремонте оборудования и лизинге. В 2025 году оборот холдинга, включая ООО «Станкомаш», «Олимпия», «Станко-Лизинг» и «Станкомашстрой-Гарант», превысил 3,3 млрд руб. В 2021 году господин Кочетков задекларировал доход в 23,4 млн руб., общая площадь заявленной в собственности недвижимости, включая земельные участки, составила почти 8,5 тыс. кв. м. В 2020 году его доход составлял около 41,6 млн руб., а площадь недвижимости — 7,8 тыс. кв. м.
Компания купила землю площадью 322 тыс. кв. м на открытом аукционе у администрации Городищенского района за 1,075 млн руб. в августе 2014 года. Спор о земле начался после проверки прокуратуры, которая выявила пересечение границ участков с федеральными водными и лесными объектами. В октябре 2024 года об этом узнало Росимущество, после чего зампрокурора региона обратился в арбитражный суд с иском в защиту РФ. Представители «Станкомашстроя» утверждали, что пруд на участке образовался искусственно в 2015 году из-за построенного ею переезда через овраги и не связан с другими водоемами. Суд, однако, установил, что пруд на Можаровке с гидросооружением внесли в государственный водный реестр за месяц до сделки. Договор признали ничтожным в декабре 2025 года.
Представители фирмы считали приказ минлесхоза незаконным. Они обратились в арбитражный суд и настаивали на нарушениях при определении границ и порядка опубликования. Арбитраж передал дело по подсудности — в суд общей юрисдикции.
С доводами ООО «Станкомашстрой-Гарант» суд не согласился и отметил, что приказ издан министерством с соблюдением процедур и на основе законных методик. Из-за отсутствия гидрологических постов на Можаровке для расчетов применили картометрический метод и данные по реке-аналогу Суре.
Вышестоящие инстанции решение по договору поддержали, а Верховный суд 21 сентября этого года отказал в передаче жалобы для рассмотрения коллегией.