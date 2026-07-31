Изгнание из Николо-Райского

Структуры, подконтрольные депутату Заксобрания Пензенской области Олегу Кочеткову, пытаются вернуть более 60 га земли в Городищенском районе, изъятых по иску прокуратуры в пользу государства. ООО «Станкомашстрой-Гарант» подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение нижестоящих инстанций, признавших ничтожной сделку купли-продажи участков, заключенную в 2014 году за 1,07 млн руб. Cуды трех инстанций встали на сторону надзора, постановив исчислять срок исковой давности с конца 2024 года, когда Росимущество узнало о нарушении своих прав, а спорные территории оказались частью федерального водного и лесного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Местом для депутатского приема граждан Олег Кочетков выбрал «СтанкоМашСтрой» на Германа Титова, 9

Фото: «Единая Россия» Местом для депутатского приема граждан Олег Кочетков выбрал «СтанкоМашСтрой» на Германа Титова, 9

Фото: «Единая Россия»

ООО «Станкомашстрой-Гарант», входящее в группу компаний Олега Кочеткова, подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Бизнес пытается добиться пересмотра судебных актов нижестоящих инстанций, которые признали ничтожной покупку земельного участка в Пензенской области, заключенную более десяти лет назад.

Олег Кочетков является депутатом Законодательного собрания Пензенской области от партии «Единая Россия». Согласно официальным данным, в 2021 году парламентарий задекларировал доход в размере 23,4 млн руб., а общая площадь заявленной в собственности недвижимости, включая земельные участки, составила почти 8,5 тыс. кв. м. В 2020 году его доход составлял около 41,6 млн руб., а площадь недвижимости — 7,8 тыс. кв. м. Подконтрольные господину Кочеткову юридические лица специализируются на металлообработке, ремонте оборудования и лизинге. В 2025 году оборот структур холдинга, включая флагманское ООО «Станкомаш», торговое ООО «Олимпия», ООО «Станко-Лизинг» и ООО «Станкомашстрой-Гарант», превысил 3,3 млрд руб.

Поводом для изъятия недвижимости стали выявленные прокуратурой пересечения частных границ с федеральными водными и лесными объектами. Спорная сделка была заключена в августе 2014 года. Тогда администрация Городищенского района по результатам аукциона продала ООО «Станкомашстрой-Гарант» земельный участок площадью более 322 тыс. кв. м к северу от села Николо-Райское. Участок категории «земли сельскохозяйственного назначения» ушел с торгов за 1,07 млн руб. Сделку зарегистрировал Росреестр. Затем из этого массива были образованы два самостоятельных участка.

Прокуратура нашла приватизацию незаконной и подала в суд на районную администрацию и «Станкомашстрой-Гарант».

Участок площадью почти 38 га расположен на северной окраине курортного села Николо-Райское, которое вытянулось вдоль популярных среди рыбаков водоемов. На изымаемой земле расположено большое парковочное пространство, пруд, пляж, а также несколько строений, данные о которых на картах отсутствуют. Сам участок относится к землям особо охраняемых природных территорий и предназначен для спорта, туризма и отдыха. Его кадастровая стоимость превышает 2,2 млн руб. Стоимость второго изымаемого участка составляет 550 тыс. руб. Его площадь превышает 28 га, земля предназначена для сельского хозяйства. Согласно спутниковым снимкам Национальной системы пространственных данных, там расположены леса, два поля и остальная часть легшего в основу требований надзора пруда.

Еще в 2020–2021 годах «Станкомашстрой-Гарант» перевел один из спорных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий для рекреационного использования. Тогда в суде компания доказала, что пруд образовался искусственно лишь в 2014–2015 годах при строительстве временного переезда через овраги «Дубенский» и «Кудряшев» для прогона скота, подпитывается исключительно дождями и талыми водами, имеет площадь менее одного гектара и не имеет гидрологической связи с другими водными объектами.

Суды двух инстанций указали, что Министерство лесного хозяйства Пензенской области не предоставило материалов лесоустройства, подтверждающих наличие земель лесного фонда на участке, а в государственном водном реестре действительно отсутствовала информация о местоположении и плотинах на реке Можаровка, при этом работы по определению ее береговой линии были запланированы лишь на 2021 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На севере меньшего участка с постройками расположен пляж Фото: Национальная система пространственных данных Больший из спорных участков занимает два поля и остаток пруда Фото: Национальная система пространственных данных Следующая фотография 1 / 2 На севере меньшего участка с постройками расположен пляж Фото: Национальная система пространственных данных Больший из спорных участков занимает два поля и остаток пруда Фото: Национальная система пространственных данных

В 2022 году Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области приказом установило береговую линию, границы водоохранной и прибрежной защитных зон реки Можаровка. Весной 2026 года «Станкомашстрой» попробовал признать документ недействительным в части, касающейся его участков. Арбитражный суд Пензенской области направил дело в Пензенский областной суд. Тот 27 июня 2026 года заявителю отказал. Апелляционная жалоба пока не подана.

В октябре 2024 года управление Росимущества от прокуратуры Городищенского района узнало о том, что собственником спорных участков является коммерческая структура, заявило ведомство на суде. По данным надзора и профильных министерств, на землях находятся река Можаровка, пруд на ней, а также участки Чаадаевского лесничества. Поскольку распоряжаться федеральной собственностью местные власти не имели права, заместитель прокурора Пензенской области обратился в арбитраж с иском в защиту РФ и неопределенного круга лиц.

ООО «Станкомашстрой-Гарант» утверждало, что в 2015 году самостоятельно построило временный переезд через овраги «Дубенский» и «Кудряшев». Якобы именно из-за этого образовался искусственный мелководный пруд площадью менее 0,01 кв. км, который питается только дождями и талыми водами, не имеет гидрологической связи с другими объектами и по закону должен являться собственностью ответчика.

Суд установил, что водный объект «Пруд на реке Можаровка» с гидротехническим сооружением был зарегистрирован в государственном водном реестре за месяц до заключения оспариваемой сделки.

Суды трех инстанций применили иную логику исчисления сроков. В постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 2 июля 2026 года указано, что «десятилетний срок в данном случае подлежит исчислению с 30.10.2024 (даты ответа уполномоченного органа на требование прокурора)». Суды исходили из того, что Росимущество узнало о нарушении своих прав только после вмешательства прокуратуры. Исполнение сделки, связанной с распоряжением землями водного фонда, «напрямую зависит от установления факта наличия гидравлической связи между водными объектами», подчеркнул суд.

В итоге договор купли-продажи 2014 года признан ничтожным. Право собственности «Станкомашстрой-Гаранта» аннулировано, а администрация Городищенского района обязана вернуть компании 1,07 млн руб. как полученные по недействительной сделке денежные средства. Суды также указали, что администрация и покупатель «не могли не знать» о наличии на участке федеральных объектов, несмотря на то, что Росреестр в 2014 году зарегистрировал переход права собственности без возражений. Верховный Суд РФ пока жалобу «Станкомашстрой-Гарант» не изучил.

Никита Маркелов