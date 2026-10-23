Суд отказал Минтуризму Дагестана в иске к «Дагрыбпродукту» на 51 млн рублей
Арбитражный суд Республики Дагестан отказал в удовлетворении требований Министерства по туризму и народным художественным промыслам о взыскании 51 млн рублей субсидии с ООО ПКФ «Дагрыбпродукт». Резолютивная часть решения по делу опубликована в картотеке инстанции.
Суд постановил полностью отказать ведомству в возврате средств, предоставленных на строительство гостиничного комплекса «АсаКули».
Процесс сопровождался серьезными процессуальными трудностями для истца. Изначально заседание было назначено на 16 сентября, однако определением суда разбирательство было перенесено на 15 октября 2026 года из-за существенных пробелов в доказательной базе. Суд констатировал, что представленных документов недостаточно для разрешения спора по существу. В ходе заседания, прошедшего в отсутствие представителя истца, ведомство так и не смогло устранить выявленные противоречия.
Суд зафиксировал ряд системных претензий к работе министерства:
Расхождения в отчетности: в иске ведомство указывало на ввод 54 номеров, тогда как акт собственной выездной проверки от сентября 2025 года и письмо компании фиксировали 50 номеров. При этом в обоих случаях результат заявлялся как 100% от плана.
Отсутствие расчетов: в материалах дела не был раскрыт порядок расчета суммы в 51 млн рублей, а сам нормативный акт — постановление правительства Дагестана № 437, на основании которого исчислен возврат, суду не представлен.
Процессуальные нарушения: отсутствовали доказательства направления ответчику требования о возврате средств от 31 октября 2025 года, документы о надлежащем уведомлении о выездной проверке, читаемые платежные поручения о перечислении субсидии, договоры на монтаж модульных конструкций и фотоматериалы объекта на отчетную дату (31 декабря 2024 года).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ПКФ «Дагрыбпродукт» зарегистрировано в 2009 году в Махачкале. Основной вид деятельности — оптовая торговля рыбой и морепродуктами. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей, учредитель — Магомед Гамзатов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не раскрывались.
В октябре суд предписывал сторонам устранить недостатки: министерству — представить письменный расчет, полный текст Порядка предоставления субсидий и выписки из системы «Электронный бюджет», а компании — мотивированный отзыв и документы о вложении собственных средств в размере не менее 50% стоимости проекта. Однако к финальному заседанию доказательная база истца осталась неполной. Руководствуясь статьями 156, 167–170 и 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания.
Решение вступает в законную силу по истечении месяца, если не будет обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.