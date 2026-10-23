Суд отказал Минтуризму Дагестана в иске к «Дагрыбпродукту» на 51 млн рублей

Процесс сопровождался серьезными процессуальными трудностями для истца. Изначально заседание было назначено на 16 сентября, однако определением суда разбирательство было перенесено на 15 октября 2026 года из-за существенных пробелов в доказательной базе. Суд констатировал, что представленных документов недостаточно для разрешения спора по существу. В ходе заседания, прошедшего в отсутствие представителя истца, ведомство так и не смогло устранить выявленные противоречия.