Жителю Казани грозит до семи лет лишения свободы за оправдание терроризма
В Казани направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма, оскорблении памяти защитников Отечества и распространении порнографии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
По версии следствия, в прошлом году он разместил в мессенджере фото и видео, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Кроме того, он опубликовал видеозапись порнографического характера со своим участием, на которой демонстрировалась нацистская символика.
Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.