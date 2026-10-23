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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Волга-Урал

Жителю Казани грозит до семи лет лишения свободы за оправдание терроризма

В Казани направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма, оскорблении памяти защитников Отечества и распространении порнографии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.
По версии следствия, в прошлом году он разместил в мессенджере фото и видео, оправдывающие и пропагандирующие терроризм. Кроме того, он опубликовал видеозапись порнографического характера со своим участием, на которой демонстрировалась нацистская символика.
Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.
Анна Кайдалова